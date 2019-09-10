Захисник збірної України Олександр Караваєв вказав на переваги Нігерії.

Про це розповів сам футболіст.

"Знаємо, що в її складі — сильні, атлетичні гравці. Представники африканського футболу завжди вирізнялися потужністю, атлетизмом і високою швидкістю. Багато хто з них грає в Європі.

На нас чекає цікавий матч, буде приємно зіграти із цим суперником. У збірній Нігерії знаю Еммануеля Денніса, який свого часу грав у Зорі", – розповів Караваєв.