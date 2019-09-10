Головний арбітр матчу Металіст 1925 – Минай зламав гру.

Про це розповів головний тренер харківського клубу Андрія Демченко.

"Пишаюся своєю командою і тим, що увісьмох ми повернулися у гру. Але трохи нам сьогодні не пощастило. Суддя, так би мовити, "підкинув дров"...

Те, що я зараз бачив у повторі, говорить про те, що у ситуації з Дехтяренком ніякого пенальті, а, відповідно, і червоної картки не було. Власне, це і є ті "дрова". Друга червона також... Людина підкотилася поруч із гравцем. Створювати такі інтриги. Є таке поняття, як "дух гри", так от, суддя не мав права так поступати. Хороший матч, дві гарні команди, інтрига, рахунок і так зламати матч...", – відзначив Демченко.