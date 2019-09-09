Збірна Хорватії зіграла внічию з Азербайджаном у 6 турі кваліфікації Євро-2020

Хорвати на виїзді втратили перемогу

Джерело - Чемпіон.

У матчі кваліфікації Євро-2020 збірна Хорватія втратила перемогу над Азербайджаном.

Гостям вдалося забити швидкий гол: Модрич реалізував пенальті. У другому таймі хорватам не вдалося розвинути успіх, а навпаки - господарі зуміли зрівняти рахунок.

Відбір до чемпіонату Європи 2020

Група Е, 6-й тур

9 вересня

Азербайджан - Хорватія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Модрич, 1:1 - 72 Халілзада

Нагадаємо, Данія не змогла перемогти Грузію.

Раніше, збірна України розгромила Литву у відборі до Євро-2020.