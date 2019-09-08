Вірменія впевнено перемогла Боснію та Герцеговину

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 вересня, відбулися матчі кваліфікації до чемпіонату Європи-2020.

Відбір до чемпіонату Європи 2020

Група D, 5-й тур

7 вересня

Грузія - Данія 0:0 (0:0)

Швейцарія - Гібріалтар 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 37 Закарія, 2:0 - 43 Мехмеді, 3:0 - 45+4 Родрігес, 4:0 - 87 Гавранович

Група F

Румунія - Мальта 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 47 Пушкаш

Група J

Вірменія - Боснія та Герцеговина 4:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 3 Мхітарян, 1:1 - 13 Джеко, 2:1 - 66 Мхітарян, 2:2 - Гояе, 3:2 - 77 Амбарцумян, 4:2 - автогол Лонкар

Нагадаємо, українські арбітри обслуговуватимуть матчі кваліфікації Євро-2020.

Раніше, збірна України розгромила Литву у відборі до Євро-2020.