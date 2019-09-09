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Два основні гравці збірної Сербії не зіграють проти Люксембургу

Сьогодні 16:55 350 0
Кадрові проблеми сербів
Два основні гравці збірної Сербії не зіграють проти Люксембургу
#Тадич, #Йович, #Сербія

Джерело - zbirna.com.

Півзахисник Душан Тадич і форвард Лука Йович не приймуть участі в майбутньому матчі збірної Сербії відбору Євро-2020 проти Люксембургу.

Про це повідомляє офіційний сайт ФСС. 

Тадич отримав пошкодження задньої поверхні стегна і в Люксембург не поїде. Про те скільки часу займе відновлення півзахисника Аякса не повідомляється.

Ще одним головним болем для Любіши Тумбаковіча стане відсутність одного з провідних нападників "репрезентації" Луки Йовича. Форвард прибув в розташування збірної Сербії, не до кінця відновившись від попередньої травми.

Він все-таки вийшов на поле на 87-й хвилині матчу з Португалією і за цей час посилив пошкодження. Після ретельного медичного огляду лікарі збірної констатували рецидив і не рекомендували Йович брати участь в матчі з Люксембургом. 

Нагадаємо, поєдинок між збірними Люксембургу та Сербії відбудеться 10 вересня на стадіоні Жозі Бартель. Початок зустрічі о 21.45.

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