Сербія – Португалія 2:4. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 5-го туру відбіркового турніру Євро-2020 збірна Сербії приймала національну команду Португалії.
Португалія у результативному матчі змогла перемогти Сербію.
Чемпіонат Європи, відбірковий етап
Група А, 5 тур
7 вересня
Група B
Сербія - Португалія 2:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Карвалью, 0:2 - 58 Гуедеш, 1:2 - 68 Міленкович, 1:3 - 80 Роналду, 2:3 - 85 Мітрович, 2:4 - 86 Сілва
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