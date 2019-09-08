Сербія – Португалія 2:4. Огляд матчу

Португалія у драматичному матчі перемогла Сербію

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру відбіркового турніру Євро-2020 збірна Сербії приймала національну команду Португалії.

Португалія у результативному матчі змогла перемогти Сербію.

Чемпіонат Європи, відбірковий етап

Група А, 5 тур

7 вересня

Група B

Сербія - Португалія 2:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Карвалью, 0:2 - 58 Гуедеш, 1:2 - 68 Міленкович, 1:3 - 80 Роналду, 2:3 - 85 Мітрович, 2:4 - 86 Сілва

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