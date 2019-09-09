Німецький чемпіонат не підходив півзхаиснику збірної України Євгену Коноплянці.

Про це розповів сам гравець.

"Буде смішно звучати, але якби я отримав пропозицію від Боруссії Дортмунд або Баварії, напевно, відмовив би їм. Тому що Бундесліга – не мій чемпіонат. Це я зрозумів ще після року перебування там.

Не хочу говорити, що припустився помилки, що шкодую. Але іспанський чемпіонат підходив мені більше, ніж німецький. Там більше силовий футбол, ніде правди діти, я не підходжу до цього, у мене інші плюси. Потрібно вибирати свій чемпіонат і команду.