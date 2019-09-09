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Венгер: Арсенал міг підписати Мессі

Сьогодні 12:26 155 0
Арсен Венгер прокоментував можливий трансфер легендарних гравців
Венгер: Арсенал міг підписати Мессі
#Венгер, #Арсенал, #Мессі

Джерело - football.ua.

Капітан Барселони Ліонель Мессі міг перейти у лондонський Арсенал.

Про це розповів екс-тренер "канонірів" Арсен Венгер.

"У 2003 році, коли ми уклали договір з Фабрегасом, ми також контактували з Мессі. У той час Арсенал був на одному рівні з Барселоною, і ми могли створити сильну перспективну команду з молодими гравцями.

У нас могли з’явитися Мессі, Піке, Фабрегас, які вже тоді виділялися своїм талантом. Піке і Фабрегас в результаті переїхали до Англії, а ось Мессі вирішив залишитися в Іспанії. Тепер він недоторканний гравець", - розповів Венгер.

Раніше, Венгер відмовився повертатися у Арсенал.

Нагадаємо, Венгер може очолити японський клуб.

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