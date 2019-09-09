Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Невдовзі має повернутися у склад київського Динамо голкіпер Денис Бойко.
Про це розповів головний тренер команди Олексій Михайличенко.
"Про стан Дениса Бойка більше знають лікарі, але думаю, вже через кілька днів він зможе тренуватися в групі. Радує, що вже повернулися і Андрієвський, і Соль, та й Бесєдін з Шабановим, які не мали достатньо ігрової практики. У матчі з Кристалом вони якраз повинні були відчути ігровий ритм, це дуже важливо з точки зору підготовки, оскільки у нас попереду досить важкий період з великою кількістю матчів за короткий час, тому наша обойма гравців має бути повною", – відзначив Михайличенко.
Раніше, гравці Динамо висловили претензії Михайличенку через Євтушенка.
Нагадаємо, лідер Динамо травмувався у матчі за збірну.