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Михайличенко анонсував повернення Бойка

Сьогодні 11:18 1054 0
Основний голкіпер Динамо невдовзі повернеться у першу команду
Михайличенко анонсував повернення Бойка
#Михайличенко, #Динамо, #Бойко

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Невдовзі має повернутися у склад київського Динамо голкіпер Денис Бойко.

Про це розповів головний тренер команди Олексій Михайличенко.

"Про стан Дениса Бойка більше знають лікарі, але думаю, вже через кілька днів він зможе тренуватися в групі. Радує, що вже повернулися і Андрієвський, і Соль, та й Бесєдін з Шабановим, які не мали достатньо ігрової практики. У матчі з Кристалом вони якраз повинні були відчути ігровий ритм, це дуже важливо з точки зору підготовки, оскільки у нас попереду досить важкий період з великою кількістю матчів за короткий час, тому наша обойма гравців має бути повною", – відзначив Михайличенко.

Раніше, гравці Динамо висловили претензії Михайличенку через Євтушенка.

Нагадаємо, лідер Динамо травмувався у матчі за збірну.

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