Джерело - УАФ.
Українські бригади арбітрів призначені на матчі відбору до чемпіонату Європи-2020.
Про це повідомляє сайт УАФ.
Сергій Бойко буде головним арбітром матчу Естонія - Нідерланди, який відбудеться 9 вересня.
Лайнсменами призначені Володимир Володін та Андрій Скрипка. Четвертий арбітр - Євген Арановський.
На матч 10 вересня Франція - Андорра призначили головним арбітром Миколи Балакіна.
На лініях йому допомагатимуть Валентин Куцев і Володимир Висоцький. Четвертий арбітр - Ярослав Козик.
Нагадаємо, Шевченко назвав завдання збірної України на останні матчі відбору Євро-2020.
Раніше, збірна України розгромила Литву у відборі до Євро-2020.