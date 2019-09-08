Бойко призначений на матч Естонія - Голландія, Балакін - на Франція - Андорра

Джерело - УАФ.

Українські бригади арбітрів призначені на матчі відбору до чемпіонату Європи-2020.

Про це повідомляє сайт УАФ.

Сергій Бойко буде головним арбітром матчу Естонія - Нідерланди, який відбудеться 9 вересня.

Лайнсменами призначені Володимир Володін та Андрій Скрипка. Четвертий арбітр - Євген Арановський.

На матч 10 вересня Франція - Андорра призначили головним арбітром Миколи Балакіна.

На лініях йому допомагатимуть Валентин Куцев і Володимир Висоцький. Четвертий арбітр - Ярослав Козик.

Нагадаємо, Шевченко назвав завдання збірної України на останні матчі відбору Євро-2020.

Раніше, збірна України розгромила Литву у відборі до Євро-2020.