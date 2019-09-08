Збірна України у заключних трьох поєдинках відбору на Євро-2020 має набирати максимум балів.

Про це розповів головний тренер національної збірної Андрій Шевченко.

"Попереду на нас чекають три поєдинки, в яких стоїть завдання набрати максимум очок, що дозволить нам потрапити на чемпіонат Європи. Потім ми подивимося, яке місце ми посядемо, оцінимо нашу гру, перспективи. Уже після цього можна буде будувати якісь плани. Головне завдання ми ще не вирішили, тому буде неправильно заглядати так далеко", – відзначив Шевченко.