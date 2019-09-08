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Шевченко назвав завдання збірної України на останні матчі відбору Євро-2020

Сьогодні 09:28 1236 0
Андрій Шевченко прокоментував перемогу над збірною Литви
Шевченко назвав завдання збірної України на останні матчі відбору Євро-2020
#Шевченко, #Україна, #Євро-2020

Джерело - ffu.ua.

Збірна України у заключних трьох поєдинках відбору на Євро-2020 має набирати максимум балів.

Про це розповів головний тренер національної збірної Андрій Шевченко.

"Попереду на нас чекають три поєдинки, в яких стоїть завдання набрати максимум очок, що дозволить нам потрапити на чемпіонат Європи. Потім ми подивимося, яке місце ми посядемо, оцінимо нашу гру, перспективи. Уже після цього можна буде будувати якісь плани. Головне завдання ми ще не вирішили, тому буде неправильно заглядати так далеко", – відзначив Шевченко.

Раніше, збірна України розгромила Литву у відборі до Євро-2020.

Нагадаємо, Пятов провів 90-й матч у складі збірної України.

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