Бельгійський Сент-Трюйден серйозно розглядав кандидатуру Дениса Попова, навіть незважаючи на травму футболіста.

Про це повідомив ведучий Михайло Співаковський в шоу ТаТоТаке.

"Попова оцінили в Європі. Сент-Трюйден був готовий взяти Дениса з його проблемами і чекати, поки він відновиться. Але Динамо відмовило бельгійцям. А це значить, що Попов входить в лонг-лист Михайличенка", - сказав журналіст.