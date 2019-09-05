Стала відома заявка Динамо у Лізі Європи

Київське Динамо опублікувало заявку на груповий етап Ліги Європи.

Про це повідомляє УЄФА.

Поза списком виявились Віталій Миколенко, Денис Попов, Георгій Цітаішвілі та Микола Шапаренко. Імовірно, цих гравців заявлять за списком "Б".

Повний список виглядає так:

Воротарі: Бущан, Бойко

Захисники: Сідклей, Кравченко, Піваріч, Самбрано, Бурда, Шабанов, Кадар, Кендзьора

Півзахисники: Сидорчук, Кадірі, Вербіч, Шепелєв, Де Пена, Циганков, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Буяльський, Дуелунд

Нападники: Соль, Родрігес, Артем Бєсєдін

Нагадаємо, нападник Динамо вибув на тривалий термін.

Раніше повідомлялося, що Динамо розпрощалось із трьома гравцями.