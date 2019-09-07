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Португалія перемогла Сербію, Франція розгромила Албанію. Результати матчів 5 туру кваліфікації Євро-2020

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Португалія перемогла Сербію, Франція розгромила Албанію. Результати матчів 5 туру кваліфікації Євро-2020
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 вересня відбулися матчі відбіркового етапу Євро-2020.

Чемпіонат Європи, відбірковий етап
Група А, 5 тур
7 вересня
Група B

Литва - Україна 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 7 Зінченко, 0:2 - 27 Мораес, 0:3 - Маліновський

Сербія - Португалія 2:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Карвалью, 0:2 - 58 Гуедеш, 1:2 - 68 Міленкович, 1:3 - 80 Роналду, 2:3 - 85 Мітрович, 2:4 - 86 Сілва

Група H

Ісландія - Молдова 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Сігторссон, 2:0 - 55 Бьярнансон, 3:0 - 77 автогол Мудрак

Туреччина - Андора 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 89 Туфан

Франція - Албанія 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Коман, 2:0 - 27 Жиру, 3:0 - 68 Коман, 4:0 - 85 Іконе, 4:1 - 90 Чікаллеши

Нагадаємо, Албанії увімкнули чужий гімн перед матчем з Францією.

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