Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 вересня відбулися матчі відбіркового етапу Євро-2020.
Чемпіонат Європи, відбірковий етап
Група А, 5 тур
7 вересня
Група B
Голи: 0:1 - 7 Зінченко, 0:2 - 27 Мораес, 0:3 - Маліновський
Сербія - Португалія 2:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Карвалью, 0:2 - 58 Гуедеш, 1:2 - 68 Міленкович, 1:3 - 80 Роналду, 2:3 - 85 Мітрович, 2:4 - 86 Сілва
Група H
Голи: 1:0 - 31 Сігторссон, 2:0 - 55 Бьярнансон, 3:0 - 77 автогол Мудрак
Туреччина - Андора 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 89 Туфан
Франція - Албанія 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 8 Коман, 2:0 - 27 Жиру, 3:0 - 68 Коман, 4:0 - 85 Іконе, 4:1 - 90 Чікаллеши
Нагадаємо, Албанії увімкнули чужий гімн перед матчем з Францією.