Литва - Україна 0:3. ОНЛАЙН

Текстова трансляція поєдинку кваліфікації Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Матч завершується, збірна України здобула дуже важливі три очки та продовжує лідирувати в своїй групі кваліфікації до Євро-2020.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Прорвався на швидкості по лівій бровці Миколенко і подав від лицьової лінії на дальню штангу, але нікого з партнерів там не виявилося.

89' Відверто дограють команди поєдинок. Українці тримають м'яч в центрі поля, а господарі не сильно намагаються його відібрати.

87' М'яко закинув Марлос в штрафну, де був зовсім один Миколенко, який пробив з льоту по воротах, але точність підвела захисника збірної України.

85' Прорвався по флангу Лаукжеміс, змістився в штрафну і пробив з гострого кута, але м'яч влучив у сітку із зовнішнього боку воріт.

84' Втік по лівій бровці Миколенко і прострілив уздовж воріт, але не встиг на дальній штанзі замкнути Мораес.

83' Від лицьової лінії Сливка подав на ближню штангу, але тут виявився один Матвієнко і спокійно виніс м'яч далеко в центр поля.

82' Утікав на ворота суперника Лаукжеміс після закидання від Сливки, але його випередив Матвієнко і виніс м'яч на кутовий.

81' Відібрав м'яч на чужій половині поля Зінченко і тут же віддав пас у розріз на Циганкова, але той виявився в положенні "поза грою".

80' Остання заміна на сьогодні. Замість Руслана Маліновського шанс проявити себе отримав Роман Безус.

79' Красиво п'ятою віддав Марлос на хід Миколенку в чужу штрафну, але не вистачило швидкості останньому, щоб наздогнати м'яч в межах поля.

78' Протягнув м'яч до штрафної суперника Марлос і пробив по воротах. М'яч полетів сильно, але влучив у голову Паліонісу.

77' Зважився на удар метрів з тридцяти Міколюнас. М'яч відверто звалився з ноги і полетів далеко на трибуни.

76' Довгим пасом шукав Шимкус на чужій половині поля Лаукжеміса, але той не витримав лінію і опинився в положенні "поза грою".

75' Навісив з правого флангу Сливка в район одинадцятиметрової позначки, але тут м'яч виніс спокійно головою Матвієнко.

74' У верховій боротьбі Миколенко заїхав ліктем по обличчю суперника. Розцінив цей фол на жовту картку арбітр.

73' Циганков подав зі штрафного на ближню штангу, де головою пробив Маліновський, але м'яч полетів вище поперечини.

72' Перекинув через стегно на фланзі Вербіцкас Циганкова. Штрафний удар на користь України призначив суддя.

71' Зі штрафного подав Кукліс на дальню штангу, але м'яч полетів надто сильно і виявився в руках голкіпера.

70' Виграв підбір у штрафному суперника Воробьов і з льоту пробив по воротах, але м'яч полетів поруч зі штангою.

69' Остання заміна для збірної Литви. Замість Федора Черних догравати поєдинок буде Кароліс Лаукжеміс.

68' З правого флангу подав Болбат в район воротарського, але тут верх виграв Гірдвайніс і виніс м'яч головою подалі.

67' Андрій Шевченко також вносить корективи у склад команди. Замість Романа Яремчука гру продовжить Жуніор Мораес.

66' У грубому підкаті зніс Маліновського в центрі поля Гірдвайніс. Штрафний удар на користь гостей призначив суддя.

65' Довгим пасом шукав Сливка у штрафному суперника Черних, але грамотно розібрався в епізоді Пятов і виявився першим на м'ячі.

63' Чергова заміна у складі збірної Литви. Замість Гедрюса Матулявічюса на полі з'явився Мантас Кукліс.

61' ГООООЛ! Маліновський оформлює розгром Литви! Отримав м'яч у штрафній суперника Яремчук після пасу від Болбата і покотив під удар Маліновському, який в дотик стрельнув точно в ближній нижній кут.

60' Заміна у складі України. Замість Андрія Ярмоленко гру продовжить Віктор Циганков.

59' Зачепився за м'яч у штрафній Яремчук після прострілу від Зінченка і другим дотиком пробив по воротах, але Зубас зміг врятувати свою команду.

58' М'яко закинув Марлос в штрафну, куди вривався Яремчук, але першим на м'ячі виявився вийшовший з воріт Зубас.

57' М'яко подав з правого флангу Степаненко на дальню штангу, де намагався пробити головою Яремчук, але програв верх він Міколюнасу.

56' Втік по правій бровці Болбат і подав у центр штрафного, але на виході спокійно м'яч забрав в руки Зубас.

55' Маліновський знову наважився на дальній удар, але голкіпер без проблем зафіксував м'яч.

54' На швидкості пройшов до штрафної суперника Марлос і віддав у розріз на Зінченка, але м'яч перехопив в підкаті захисник.

53' Перша заміна в нашому поєдинку. Замість Палюса Голубіцкаса на полі з'явився Викінтас Сливка.

52' З правого флангу подав Матулявічюс в район одинадцятиметрової позначки, але тут спокійно вибив сферу головою Кривцов.

51' Отримав м'яч перед чужим штрафним Марос і віддавав у дотик на хід Миколенку, але сферу перехопив в підкаті Гірдвайніс.

50' Упевнено розпочали другий тайм українці. Контролюють вони м'яч в центрі поля і не дають супернику нічого створити біля своїх воріт.

49' Втік по флангу Болбат і подав у штрафну на Яремчука, але той не зміг пробити по воротах у боротьбі з Паліонісом.

47' Закидав Жулпа в штрафну суперника, куди вривався Черних, але вийшов з воріт Пятов і забрав м'яч у руки.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм, який приніс нашим уболівальникам лише позитивні емоції.

45' Марлос видав пас на хід Миколенку, Віталій прострілив на Зінченка, але той не зумів забити гол.

44' З лівого флангу Миколенко прострілив у штрафну, де намагався пробити Яремчук, але підіграв форвард собі рукою в боротьбі із захисником.

43' У верховій боротьбі проти Черних отримав ліктем по голові Кривцов, але без жовтої обійшовся суддя.

42' Віддавав у розріз Маліновський в штрафну на хід Зінченку, але тому не вистачило швидкості, щоб дотягнутися до м'яча.

41' Покотив Болбат з флангу під удар Маліновському, який пробив у дотик, але цей постріл виявився вкрай неточним.

39' Заспокоїлася гра в останні хвилини. М'яч відійшов під контроль литовської команди, але небезпечних моментів не було вже давно.

37' Класно п'ятою спочатку віддав Ярмоленко, потім Зінченко біля воріт збірної Литви, у підсумку Маліновський виконав два поспіль удара, перший прийшовся на захисника, другий виявився неточним.

36' М'яко закинув Маліновський у штрафну суперника, куди вривався Миколенко, але м'яч перехопив легко Міколюнас.

34' Маліновський віддав неточний пас назад, але Черних завалив Матвієнка у боротьбі.

33' Потужно пробив Маліновський, воротар відбив перед собою, а Кривцов з метру не зміг добити м'яч у ворота суперника.

32' Маліновського збили недалеко від штрафного майданчику, може сам пробити Руслан.

31' З лівого флангу Миколенко навісив на дальню штангу, де намагався пробити головою Ярмоленко, але не зміг він дотягнутися до м'яча.

30' Вискакував на ворота суперника Яремчук після закидання від Марлоса, але з його пострілом впорався Зубас.

29' Маліновський непогано пробивав по воротах суперника, але воротар парирував цей удар.

27' ГООООЛ! Марлос подвоює рахунок! 11-й номер збірної України перехопив м'яч у центрі поля, трохи протягнув його і покатив у нижній кут воріт.

26' З кута поля навісив Вербіцкас на дальню штангу, де головою пробив Матулявічюс, але м'яч полетів поруч зі штангою.

25' Зі штрафного Маліновський подав на дальню штангу, куди забігав Степаненко, але не зміг він дотягнутися до м'яча.

24' У центрі поля Маліновському дісталося від Матулявічюса. Штрафний удар виконуватимуть футболісти збірної України.

23' Віддавав пас низом Маліновський під удар Марлоса, але в останній момент перехопив м'яч у підкаті Шимкус.

22' Закинув Маліновський в штрафну суперника на хід Яремчуку, але той не зміг обробити сферу і випустив її за лицьову лінію.

21' Кривцов пробивав з дальної дистанції, але влучив у суперника.

20' Тікав на ворота суперника Жулпа після закидання від Голубіцкаса і пробив з дальньої дистанції, але м'яч полетів вкрай неточно.

18' Черних головою скинув на хід Вербіцкасу, який вривався в чужу штрафну, але його грамотно від м'яча відтіснив Матвієнко.

17' Утікав на ворота суперника Черних після закидання від Шимкуса, але порушив він правила в боротьбі проти Матвієнка.

16' Виграв верх в чужому штрафному Черних і головою скинув на Голубіцкаса, але того випередив вийшовший з воріт Пятов.

15' Володіє ініціативою Литва, але володіння м'ячем не допомагає господарям поля.

14' Розіграли кутовий литовці, але далі послідував дуже неточний удар.

13' Черних пробивав по воротах збірної України, але Матвієнко заблокував удар.

12' Намагався Матвієнко виконати дальню передачу на Ярмоленка, але захисник вибив м'яч головою.

11' Прорвався по флангу Вербіцкас і виконав подачу на дальню стійку, але тут нікого з партнерів не виявилося.

9' Протягнув м'яч до штрафної Марлос і видав на хід Яремчуку, але той не зміг обробити сферу і випустив її за межі поля.

7' ГООООЛ! Україна відкриває рахунок у матчі. Марлос віддав ідеальну проникаючу передачу на Зінченка, а той без проблем реалізував вихід 1 на 1.

6' Ярмоленко протягнув м'яч по флангу, подав на Яремчука, той трохи невдало розвернувся і снаряд влучив йому в руку.

5' Вирішили розіграти кутовий українці, але втратили м'яч легко.

4' Віддав Степаненко хороший пас на Миколенка, Віталій зробив хороший ривок і подав у штрафний майданчик, але гравці Литви вибили м'яч на кутовий.

3' Упав Роман Яремчук після боротьби у штрафному майданчику суперника, але свисток судді промовчав.

2' Болбат втратив матч у центрі поля, вдалося віддати хороший пас на Голубікаса у штрафний майданчик, але Миколенко у підкаті випередив литовського гравця.

1' Матч розпочався!

Тепер литовці виконують свій гімн.

Команди вийшли на поле. Лунає гімн України!

Пятов проведе 90-й матч у складі збірної України

Стали відомі стартові склади команд.

Сьогодні, 7-го вересня, відбудеться поєдинок відбіркового турніру Євро-2020, в якому збірна Литви буде приймати національну команду України.

Актуально: Литва – Україна: анонс і прогноз на матч Євро 2020

Матч відбудеться у Вільнюсі на стадіоні Литовської футбольної федерації, початок - о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.