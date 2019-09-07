Литва – Україна: анонс і прогноз на матч Євро 2020

Матч відбудеться у Вільнюсі на стадіоні Литовської футбольної федерації, початок - о 19:00 за київським часом.

Джерело - Чемпіон.

Відбір до чемпіонату Європи 2020

Група В, 5-й тур

7-е вересня. Литва. Вільнюс. Стадіон Литовської федерації футболу

ТБ-трансляція на телеканалі Україна

Арбітр в полі – Ірфан Пельто (Боснія і Герцеговина)

7 вересня, субота. Початок о 19:00

Литва – Україна

Сьогодні, 7-го вересня, відбудеться поєдинок відбіркового турніру Євро-2020, в якому збірна Литви буде приймати національну команду України. Матч відбудеться у Вільнюсі на стадіоні Литовської футбольної федерації, початок - о 19:00 за київським часом.

Важливий з турнірної точки зору і прохідний по суті матч очікує на збірну України. Підопічні Андрія Шевченка після двох вікон, в яких проводили по дві гри, цього разу зіграють лише раз. Українська команда в статусі явного фаворита і лідера прибула до Вільнюса, де зіграє з аутсайдером групи В, збірною Литви.

Команда України підходить до цього матчу в чудовому настрої і з хорошим багажем результатів. Після чотирьох турів кваліфікації в активі "синьо-жовтих" 10 очок і безапеляційно перше місце в групі. Найближчий переслідувач, Люксембург, відстає відразу на 6 очок. Ще нижче знаходиться Португалія, в якої 2 бали, але у Роналду і компанії є матчі в запасі. А на дні групи знаходиться прийдешній суперник українців. За три гри відбору Литва зуміла здобути лише одне очко, зігравши внічию з Люксембургом (1:1). В іншому матчі литовці поступилися Люксембургу (1:2), а в останній зустрічі отримали розгром від Сербії (1:4).

Історично Литва не славиться своїм футболом. Спорт номер 1 в цій країні баскетбол. Футбольна ж збірна займає 132-е місце в рейтингу ФІФА і 39-е місце в рейтингу УЄФА. Національна команда жодного разу не грала на чемпіонатах світу та Європи. Швидше за все, не зіграє і на цей раз. В історії Україна і Литва грали 8 разів - 5 перемог в активі українців - 2 у литовців, раз зіграли внічию. Але, зазначимо той факт, що в відборах на Євро-2008 і Євро-96 команди обмінювалися перемогами. Допустити таку ж ситуацію зараз не можна.

Україна - фаворит матчу. Підопічні Андрія Шевченка добре проводять цей відбір. В активі команди перемоги над Люксембургом (2:1, 1:0), розгром Сербії (5:0) і нічия з Португалією (0:0). Зараз українці йдуть на серії з трьох перемог поспіль, тому зменшувати темп не можна. Після цього матчу збірна знову зустрінеться з Литвою в жовтні - хороший шанс набрати максимум очок в цих двох іграх і підходити до матчів з Португалією і Сербією з виграшною позицією.

Збірна України по всіх параметрах перевершує Литву, зі складом немає ніяких проблем, навпаки, на деяких позиціях вже є хороша конкуренція. Повернувся Андрій Ярмоленко, який рветься в бій. У хорошій формі інші лідери. Євген Коноплянка довгий час не отримував ігрової практики, але після переходу в Шахтар вже встиг зіграти 45 хвилин. Варто очікувати, що в грі з Литвою Шевченко випустить його з перших секунд. Букмекери не вірять в Литву, бачать Україну є великим фаворитом, тому у Вільнюсі синьо-жовта команда повинна забирати своє.

Слова:

Вальдас Урбонас (наставник збірної Литви):

Розумію, що нам доведеться здебільшого захищатися. Але ми готові. Ми маємо бути сконцентрованими на нашій грі й виконати план. У нас є амбіції, тож не виключаю, що Литві вдасться перемогти Україну.

Андрій Шевченко (наставник збірної України):

Граючи вдома при заповнених трибунах, будь-яка команда матиме бажання показати хороший футбол. Ми готуємося до серйозного матчу й серйозного спротиву суперників. Ми з повагою ставимося до всіх команд. Завтрашня гра має допомогти нам наблизитися до нашої мети. Ми розуміємо, що перемога для нас значно важливіша. Перед нами стоїть завдання — виграти цей поєдинок.

Орієнтовні склади:

Литва: Шеткус, Ваіткунас, Клімавічюс, Баравікас, Андріюскевічюс, Міколюнас, Сливка, Жулпа, Кукліс, Петравічюс, Черних.

Україна: П'ятов, Караваєв, Бурда, Кривцов, Соболь, Степаненко, Зінченко, Малиновський, Коноплянка, Ярмоленко, Яремчук.

Прогноз Чемпіона 0:2