Мій профіль
Литва – Україна: анонс і прогноз на матч Євро 2020
Сьогодні 07:01 497
Україна поступилася Фінляндії у відборі на Євро-2021
Вчора 20:26 1538
Велика добірка осінніх марафонів Європи
Вчора 12:44 404 1
Світоліна поступилася Вільямс у півфіналі US Open
Вчора 03:30 2529
Стала відома зарплата Коноплянки у Шахтарі
05.09.2019 08:10 6677
Помер легендарний норвезький біатлоніст Хальвард Ханеволд
03.09.2019 21:41 2178
Світоліна переграла Конту і вийшла у півфінал US Open
03.09.2019 20:54 3045 1
Для них не існує війни. Дивні висловлювання Ломаченка, Гвоздика та Усика
03.09.2019 16:05 8484 13
Світоліна - Конта: анонс і прогноз 1/4 фіналу US Open-2019
03.09.2019 13:54 1991
Ломаченко назвав війну з Росією поділом нагорі
03.09.2019 11:39 5659 3
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:41 Баскетбол Кліпперс можуть підписати досвідченого Кармело Ентоні 20
11:25 Футбол Платіні: Я повернуся у футбол 138
11:10 Футбол Словаччина – Хорватія 0:4. Огляд матчу 176
10:55 Баскетбол Харківські Соколи повернули з Польщі українця 137
10:45 Блог Збірна України провела тренування у Вільнюсі 390
10:40 Хокей Сан-Хосе підписав 40-річного нападника 91
10:26 ММА Нурмагомедов - Пар'є: онлайн-трансляція бою 233
10:25 Легка атлетика Українець виконав кваліфікаційний норматив на чемпіонат світу 158
10:10 Футбол Словенія – Польща 2:0. Огляд матчу 266
09:55 Хокей Кароліна підписала захисника Торонто 86
09:44 Футбол Литва - Україна: дивитися онлайн матч відбору Євро-2020 202
09:39 Футбол Неймар врятував Бразилію від поразки у матчі з Колумбією 420
09:25 Легка атлетика Левченко виграла срібло Діамантової ліги 257
09:09 Футбол Німеччина – Нідерланди 2:4. Огляд матчу 651
07:01 Футбол Литва – Україна: анонс і прогноз на матч Євро 2020 497
6 Вересня 2019
23:59 Футбол Хорватія розгромила Словаччину. Результати матчів 5 туру кваліфікації Євро-2020 1147
23:38 Футбол Збірна Нідерландів на виїзді перемогла Німеччину 499
23:28 Футбол Президент Ла-Ліги мріє про повернення Роналду та Моурінью 275
23:17 Футбол Барселона не повернеться до трансферу Неймара взимку – Бартомеу 260
22:53 Бокс Джошуа цінує та поважає Кличко 438
22:36 Футбол Ротань: Трагедії із поразки не робимо 398
22:19 Пляжний футбол Україна поступилася Португалії у Суперфіналі Євроліги-2019 414
21:59 Футбол Оуен розкритикував нападника Манчестер Юнайтед 423
21:45 Хокей Донбас переміг Кременчук на Donbass Open Cup 2019 163
21:28 Футбол Білорусь на останніх хвилинах перемогла Естонію 343

Литва – Україна: анонс і прогноз на матч Євро 2020

Сьогодні 07:01 497 0
Матч відбудеться у Вільнюсі на стадіоні Литовської футбольної федерації, початок - о 19:00 за київським часом.
Литва – Україна: анонс і прогноз на матч Євро 2020
#Литва, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Відбір до чемпіонату Європи 2020

Група В, 5-й тур

7-е вересня. Литва. Вільнюс. Стадіон Литовської федерації футболу

ТБ-трансляція на телеканалі Україна

Арбітр в полі – Ірфан Пельто (Боснія і Герцеговина)

7 вересня, субота. Початок о 19:00

Литва – Україна

Сьогодні, 7-го вересня, відбудеться поєдинок відбіркового турніру Євро-2020, в якому збірна Литви буде приймати національну команду України. Матч відбудеться у Вільнюсі на стадіоні Литовської футбольної федерації, початок - о 19:00 за київським часом.

Важливий з турнірної точки зору і прохідний по суті матч очікує на збірну України. Підопічні Андрія Шевченка після двох вікон, в яких проводили по дві гри, цього разу зіграють лише раз. Українська команда в статусі явного фаворита і лідера прибула до Вільнюса, де зіграє з аутсайдером групи В, збірною Литви.

Команда України підходить до цього матчу в чудовому настрої і з хорошим багажем результатів. Після чотирьох турів кваліфікації в активі "синьо-жовтих" 10 очок і безапеляційно перше місце в групі. Найближчий переслідувач, Люксембург, відстає відразу на 6 очок. Ще нижче знаходиться Португалія, в якої 2 бали, але у Роналду і компанії є матчі в запасі. А на дні групи знаходиться прийдешній суперник українців. За три гри відбору Литва зуміла здобути лише одне очко, зігравши внічию з Люксембургом (1:1). В іншому матчі литовці поступилися Люксембургу (1:2), а в останній зустрічі отримали розгром від Сербії (1:4).

Історично Литва не славиться своїм футболом. Спорт номер 1 в цій країні баскетбол. Футбольна ж збірна займає 132-е місце в рейтингу ФІФА і 39-е місце в рейтингу УЄФА. Національна команда жодного разу не грала на чемпіонатах світу та Європи. Швидше за все, не зіграє і на цей раз. В історії Україна і Литва грали 8 разів - 5 перемог в активі українців - 2 у литовців, раз зіграли внічию. Але, зазначимо той факт, що в відборах на Євро-2008 і Євро-96 команди обмінювалися перемогами. Допустити таку ж ситуацію зараз не можна. 

Україна - фаворит матчу. Підопічні Андрія Шевченка добре проводять цей відбір. В активі команди перемоги над Люксембургом (2:1, 1:0), розгром Сербії (5:0) і нічия з Португалією (0:0). Зараз українці йдуть на серії з трьох перемог поспіль, тому зменшувати темп не можна. Після цього матчу збірна знову зустрінеться з Литвою в жовтні - хороший шанс набрати максимум очок в цих двох іграх і підходити до матчів з Португалією і Сербією з виграшною позицією.

Збірна України по всіх параметрах перевершує Литву, зі складом немає ніяких проблем, навпаки, на деяких позиціях вже є хороша конкуренція. Повернувся Андрій Ярмоленко, який рветься в бій. У хорошій формі інші лідери. Євген Коноплянка довгий час не отримував ігрової практики, але після переходу в Шахтар вже встиг зіграти 45 хвилин. Варто очікувати, що в грі з Литвою Шевченко випустить його з перших секунд. Букмекери не вірять в Литву, бачать Україну є великим фаворитом, тому у Вільнюсі синьо-жовта команда повинна забирати своє.

Слова:

Вальдас Урбонас (наставник збірної Литви):

Розумію, що нам доведеться здебільшого захищатися. Але ми готові. Ми маємо бути сконцентрованими на нашій грі й виконати план. У нас є амбіції, тож не виключаю, що Литві вдасться перемогти Україну.

Андрій Шевченко (наставник збірної України):

Граючи вдома при заповнених трибунах, будь-яка команда матиме бажання показати хороший футбол. Ми готуємося до серйозного матчу й серйозного спротиву суперників. Ми з повагою ставимося до всіх команд. Завтрашня гра має допомогти нам наблизитися до нашої мети. Ми розуміємо, що перемога для нас значно важливіша. Перед нами стоїть завдання — виграти цей поєдинок.

Орієнтовні склади:

Литва: Шеткус, Ваіткунас, Клімавічюс, Баравікас, Андріюскевічюс, Міколюнас, Сливка, Жулпа, Кукліс, Петравічюс, Черних.

Україна: П'ятов, Караваєв, Бурда, Кривцов, Соболь, Степаненко, Зінченко, Малиновський, Коноплянка, Ярмоленко, Яремчук.

Прогноз Чемпіона 0:2

Коментарі ()