Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної України, Андрій Шевченко, оголосив стартовий склад команди на матч із Литвою у кваліфікації до Євро-2020.
Україна: Пятов - Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Болбат - Степаненко, Маліновський, Зінченко - Марлос, Ярмоленко - Яремчук
Запасні: Паньків, Лунін, Соболь, Бурда, Безус, Коноплянка, Пластун, Буяльський, Циганкова, Мораес, Коваленко, Караваєв
💙💛Наш склад!#МиЗбірна #ЛитваУкраїна pic.twitter.com/qaIePdUxRa— Ukrainian Association of Football (@FFUKRAINE) September 7, 2019
Литва: Зубас - Міколюнас, Гірдвайніс, Паленіс, Воробйов - Шимкус - Вербіцкас, Жулпа, Матулявічюс, Голубіцкас - Черних
Матч з Литвою розпочнеться о 19.00.
Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.