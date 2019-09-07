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Болбат вийде у старті проти Литви, Коноплянка у запасі

Сьогодні 17:53 495 0
Андрій Шевченко визначився зі стартовим складом на матч з Литвою
Болбат вийде у старті проти Литви, Коноплянка у запасі
#Збірна України, #Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України, Андрій Шевченко, оголосив стартовий склад команди на матч із Литвою у кваліфікації до Євро-2020.

Україна: Пятов - Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Болбат - Степаненко, Маліновський, Зінченко - Марлос, Ярмоленко - Яремчук

Запасні: Паньків, Лунін, Соболь, Бурда, Безус, Коноплянка, Пластун, Буяльський, Циганкова, Мораес, Коваленко, Караваєв

Литва: Зубас - Міколюнас, Гірдвайніс, Паленіс, Воробйов - Шимкус - Вербіцкас, Жулпа, Матулявічюс, Голубіцкас - Черних

Матч з Литвою розпочнеться о 19.00.

Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

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