Шахов: За які заслуги призначили Ротаня?

З такою організацією гри молодіжній збірній України варто лише мріяти про Євро-2021.

Про це відомий журналіст і експерт Андрій Шахов заявив сайту Динамоманія.

"Порівняйте збірні Петракова та Ротаня. У Петракова залізна організація, всі гравці розуміли, чого хоче тренер, діяли дуже надійно. Коли через травми/дискваліфікації вилітали лідери, не виникало жодних проблем, їх гідно міняли дублери. Ротань випустив п'ятьох чемпіонів світу в стартовому складі, маючи апріорі сильніший центр півзахисту, ніж у збірної U-20. І що?

У Петракова в збірній таке, здається, взагалі було неможливим. Я розумію, що Ротань - молодий тренер, що у нього перший матч ... Але з такою організацією гри МЧЄ нам не світить.

Я страшенно розчарований. Адже покоління дуже хороше. Зверніть увагу, як досвідчений тренер фінів перебудувався по ходу матчу. А наш тренер і не перебудувався, і гравців не заспокоїв, і, по-моєму, до суперника недостатньо підготувався.

До слова, питання до керівництва ФФУ. За які заслуги Ротаня призначили тренером? Досвіду нуль, працював тільки в штабі Шевчука, який і сам був таким же недосвідченим", - сказав Шахов.