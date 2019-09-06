Збірна України зіграла у результативну нічию із Румунією

Збірна України U-19 в контрольному матчі зіграла внічию з однолітками з Румунії.

Про це повідомляє УАФ.

Матч пройшов у Бучі та завершився результативною нічиєю. У першому таймі румуни змогли забити українцям два м’ячі. В свою чергу за Україну один гол забив Волошин.

На початку другої половини гри Надольський відновив рівновагу в рахунку.

Товариський матч

Буча, Україна

06 вересня

Україна (U-19) — Румунія (U-19) 2:2 (1:2)

Нагадаємо, головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань гратиме за аматорський клуб.