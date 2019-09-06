Джерело - ffu.ua.
Збірна України U-19 в контрольному матчі зіграла внічию з однолітками з Румунії.
Про це повідомляє УАФ.
Матч пройшов у Бучі та завершився результативною нічиєю. У першому таймі румуни змогли забити українцям два м’ячі. В свою чергу за Україну один гол забив Волошин.
На початку другої половини гри Надольський відновив рівновагу в рахунку.
Товариський матч
Буча, Україна
06 вересня
Україна (U-19) — Румунія (U-19) 2:2 (1:2)
Нагадаємо, головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань гратиме за аматорський клуб.