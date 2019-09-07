Платіні: Я повернуся у футбол

7-го жовтня термін дії відсторонення француза підійде до кінця

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні має намір повернутися до роботи у футбольній сфері.

Про це Платіні заявив France Football.

"Я повернуся у футбол. Я став жертвою змови, в якому винні люди з ФІФА і швейцарської прокуратури. Але це не означає, що винна влада Швейцарії. Я хочу написати книгу, в якій розповім всю правду", - сказав Платіні.

У червні цього року Мішалов Платіні потрапив в корупційний скандал, в результаті якого був відсторонений від футбольної діяльності. Відзначимо, що скандал був через голосування за право проведення чемпіонату світу-2022, який в підсумку дістався Катару. Вже 7-го жовтня термін дії відсторонення француза підійде до кінця.

Раніше повідомлялося, що екс-президента УЄФА Мішеля Платіні підозрюють у корупції.

Нагадаємо, Платіні вважає, що відеоповтори вб'ють футбол.