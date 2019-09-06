Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 06 вересня відбулися матчі відбіркового етапу Євро-2020.
Чемпіонат Європи, відбірковий етап
Група С
Німеччина – Нідерланди 2:4 (1:0)
Голи: 1:0 – 9 Гнабрі, 1:1 – 59 де Йонг, 1:2 – 66 Та (автогол), 2:2 – 73 Крос (пен), 2:3 – 79 Мален, 2:4 – 90+1 Вейналдум
Естонія – Білорусь 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 – 48 Наумов, 1:1 – 54 Сорга, 1:2 – 90+2 Скавиш
Група Е
Словаччина – Хорватія 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 – 45 Влашіч, 0:2 – 47 Перішіч, 0:3 – 73 Петковіч, 0:4 – 90 Ловрен
Уельс – Азербайджан 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 26 Пашаєв (автогол), 1:1 – 59 Емрелі, 2:1 – 84 Бейл
Група І
Кіпр – Казахстан 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 2 Щеткін, 1:1 – 39 Сотіріу
Шотландія - Росія 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 11 Макгінн, 1:1 - 40 Дзюба, 1:2 - 59 О’Донелл
Сан-Марино – Бельгія 0:4
Голи: 0:1 - 43 Батшуаї (пен), 0:2 – 57 Мертенс, 0:3 – 63 Шадлі, 0:4 - Батшуаї
Група G
Словенія – Польща 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 35 Струна, 2:0 – 65 Шпорар
Австрія – Латвія 6:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 7 Арнаутович, 2:0 – 13 Забітцер, 3:0 – 53 Арнаутович, 4:0 – 76 Штейнборс (автогол), 5:0 – 80 Лаймер, 6:0 – 85 Грегоріч
Нагадаємо, Україна поступилася Фінляндії у відборі на Євро-2021.
Раніше повідомлялося, що Україна U-19 розписала нічию із Румунією.