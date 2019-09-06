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Хорватія розгромила Словаччину. Результати матчів 5 туру кваліфікації Євро-2020

Вчора 23:59 490 0
Стали відомі результати матчів 5 туру кваліфікації Євро-2020
Хорватія розгромила Словаччину. Результати матчів 5 туру кваліфікації Євро-2020
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 06 вересня відбулися матчі відбіркового етапу Євро-2020.

Чемпіонат Європи, відбірковий етап

Група С

Німеччина – Нідерланди 2:4 (1:0)

Голи: 1:0 – 9 Гнабрі, 1:1 – 59 де Йонг, 1:2 – 66 Та (автогол), 2:2 – 73 Крос (пен), 2:3 – 79 Мален, 2:4 – 90+1 Вейналдум

Естонія – Білорусь 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 48 Наумов, 1:1 – 54 Сорга, 1:2 – 90+2 Скавиш

Група Е

Словаччина – Хорватія 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 45 Влашіч, 0:2 – 47 Перішіч, 0:3 – 73 Петковіч, 0:4 – 90 Ловрен

Уельс – Азербайджан 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 26 Пашаєв (автогол), 1:1 – 59 Емрелі, 2:1 – 84 Бейл

Група І

Кіпр – Казахстан 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 2 Щеткін, 1:1 – 39 Сотіріу

Шотландія - Росія 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 11 Макгінн, 1:1 - 40 Дзюба, 1:2 - 59 О’Донелл

Сан-Марино – Бельгія 0:4

Голи: 0:1 - 43 Батшуаї (пен), 0:2 – 57 Мертенс, 0:3 – 63 Шадлі, 0:4 - Батшуаї

Група G

Словенія – Польща 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 35 Струна, 2:0 – 65 Шпорар

Австрія – Латвія 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 7 Арнаутович, 2:0 – 13 Забітцер, 3:0 – 53 Арнаутович, 4:0 – 76 Штейнборс (автогол), 5:0 – 80 Лаймер, 6:0 – 85 Грегоріч

Нагадаємо, Україна поступилася Фінляндії у відборі на Євро-2021.

Раніше повідомлялося, що Україна U-19 розписала нічию із Румунією.

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