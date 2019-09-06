Нападник ПСЖ Неймар більше не входить у плани Барселони.

Про це розповів президент іспанського клубу Хосеп Бартомеу.

"Барселона не буде повертатися до Неймара взимку. Барселона не змогла задовольнити запити ПСЖ. Ми ніколи не пропонували гравців за нього, це ПСЖ їх просив. Ми зробили все можливе, щоб підписати Неймара.

Це факт, що Неймар попросив ПСЖ вести переговори тільки з Барселоною. Мессі не просив мене підписати Неймара, це міф. Гравці не мають права підпису, це прерогатива спортивного і технічного відділів, директора", – відзначив Бартомеу.