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Барселона не повернеться до трансферу Неймара взимку – Бартомеу

Вчора 23:17 191 0
Хосеп Бартомеу прокоментував трансфер Неймара
Барселона не повернеться до трансферу Неймара взимку – Бартомеу
#Неймар, #Барселона, #ПСЖ

Джерело - football.ua.

Нападник ПСЖ Неймар більше не входить у плани Барселони.

Про це розповів президент іспанського клубу Хосеп Бартомеу.

"Барселона не буде повертатися до Неймара взимку. Барселона не змогла задовольнити запити ПСЖ. Ми ніколи не пропонували гравців за нього, це ПСЖ їх просив. Ми зробили все можливе, щоб підписати Неймара.

Це факт, що Неймар попросив ПСЖ вести переговори тільки з Барселоною.  Мессі не просив мене підписати Неймара, це міф. Гравці не мають права підпису, це прерогатива спортивного і технічного відділів, директора", – відзначив Бартомеу.

Раніше, Ювентус пропонував за Неймара 100 млн євро і Дибалу.

Нагадаємо, Мессі може самовільно розірвати контракт із Барселоною.

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