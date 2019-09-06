Джерело - УАФ.
Збірна України (U-21) повинна рухатися далі, поразка має зробити футболістів лише сильнішими.
Про це розповів головний тренер збірної України (U-21) Руслан Ротань.
"Трагедії з поразки ми не робимо, рухаємося у своєму напрямку. Я впевнений, що ми будемо ставати міцнішими. Після таких поразок команда стає сильнішою. Те, що ми вимагаємо від хлопців, вони виконують. Найголовніше, що є моменти, проблеми лише з реалізацією", – розповів Ротань.
Нагадаємо, Україна поступилася Фінляндії у відборі на Євро-2021.
Раніше повідомлялося, що Україна U-19 розписала нічию із Румунією.