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Ротань: Трагедії із поразки не робимо

Сьогодні 22:36 147 0
Руслан Ротань прокоментував поразку від Фінляндії у відборі на Євро-2021
Ротань: Трагедії із поразки не робимо
#Ротань, #Україна, #Фінляндія

Джерело - УАФ.

Збірна України (U-21) повинна рухатися далі, поразка має зробити футболістів лише сильнішими.

Про це розповів головний тренер збірної України (U-21) Руслан Ротань.

"Трагедії з поразки ми не робимо, рухаємося у своєму напрямку. Я впевнений, що ми будемо ставати міцнішими. Після таких поразок команда стає сильнішою. Те, що ми вимагаємо від хлопців, вони виконують. Найголовніше, що є моменти, проблеми лише з реалізацією", – розповів Ротань.

Нагадаємо, Україна поступилася Фінляндії у відборі на Євро-2021.

Раніше повідомлялося, що Україна U-19 розписала нічию із Румунією.

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