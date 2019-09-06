Білорусь здобула перші бали у кваліфікації Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна Білорусі на виїзді перемогла Естонію у відборі на Євро-2020.

Білорусь змогла здобути перемогу у компенсований до другого тайму час, відзначився Скавиш.

Перед цим суперники обмінялися голам. Спочатку Наумов вивів Білорусь вперед на старті другої половини гри, а Сорга швидко зрівняв рахунок.

Виїздна перемога стала для Білорусі першою у відборі на Євро-2020, а у Естонії залишився нуль в графі набраних очок.

Кваліфікація Євро-2020

Таллінн, Естонія

Група C. 6 вересня

Естонія – Білорусь 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 48 Наумов, 1:1 – 54 Сорга, 1:2 – 90+2 Скавиш

Нагадаємо, Україна поступилася Фінляндії у відборі на Євро-2021.

Раніше повідомлялося, що Україна U-19 розписала нічию із Румунією.