Головний тренер національної збірної Андрій Шевченко хоче перемогти Литву у матчі відбору Євро-2020.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Не люблю виділяти гравців індивідуально. Граючи вдома при заповнених трибунах, будь-яка команда матиме бажання показати хороший футбол. Ми готуємося до серйозного матчу й серйозного спротиву суперників. Ми з повагою ставимося до всіх команд. Завтрашня гра має допомогти нам наблизитися до нашої мети. Ми розуміємо, що перемога для нас значно важливіша. Перед нами стоїть завдання — виграти цей поєдинок", - відзначив Шевченко.