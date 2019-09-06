Мамаєв і Кокорін звільнені з-під варти

Суд позитивно розглянув клопотання про дострокове звільнення

Російські футболісти Олександр Кокорін і Павло Мамаєв вийшли на свободу після 10-ти місяців тюремного ув'язнення за процедурою умовно-дострокового звільнення.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Олексіївський суд позитивно розглянув звернення спортсменів про УДЗ на території, де футболісти відбували покарання. Федеральна служба виконання покарань відзначила внесок Кокоріна і Мамаєва в пропаганду здорового способу життя.

Разом з футболістами по УДЗ вийшов молодший брат Кокоріна - Кирило. У травні суд засудив Кокоріна і Мамаєва до 1.5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Кокорін і Мамаєв напали на водія журналістки Першого каналу Віталія Соловчука і чиновників Мінпромторгу.