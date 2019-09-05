Джерело - ua-football.com.
Півзахисник Руслан Маліновський зробив правильний вибір перейшовши у Аталанту.
Про це розповів головний тренер збірної України Андрій Шевченко.
"Вважаю, що він вже відмінно влився в колектив. Гасперіні - хороший тренер зі своїм баченням футболу. Аталанта завжди була непоганим клубом, але зараз вона знаходиться на хороших ролях в італійському футболі.
Руслан потрапив у відмінну команду, яка грає в Лізі чемпіонів. Аталанта випередила в минулому сезоні такі команди, як Мілан, Лаціо і Рому. Це також говорить про те, що у Малиновського величезна конкуренція. Побажаю йому тільки додавати з кожним днем і стати провідним гравцем", – відзначив Шевченко.
Нагадаємо, збірна України прибула у Литву.
Раніше повідомлялося, що Яремчук хоче перемоги у матчі із Литвою.