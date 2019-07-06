Нападник ризикує не перейти до Барселони

Нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн, який має перейти до Барселони, відмовляється тренуватися з Атлетіко не дивлячись на запит клубу.

Про це повідомляє Marca.

Атлетіко зобов'язав Грізманна з'явитись на передсезонні збори цієї неділі, проте 28-річний нападник вже повідомив клуб, що не хоче тренуватись разом з командою.

Як повідомляє іспанське видання, керівництво Атлетіко попросило Грізманна повідомити про свій відхід якомога раніше, щоб розпланувати літні трансфери.

Нагадаємо, нещодавно мадридський клуб виступив з різкою заявою щодо потенційного переходу Антуана Грізманна в Барселону.

Джерело - Футбол 24.