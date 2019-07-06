Барселона має активувати опцію викупу в контракті француза

Атлетіко зайняв жорстку позицію щодо французького форварда Антуана Грізманна.

Про це повідомляє Marca.

Мадридський клуб не збирається вести переговори з Барселоною про трансфер 28-річного француза.

Грізманну дозволять покинути Атлетіко тільки в разі, якщо каталонці активують опцію викупу в його контракті.

У неділю Атлетіко почне передсезонний збір, і форварду повідомили, що на нього чекають на клубній базі, звідки о 20:30 команда відправиться для підготовки в Лос Анхелес.

Якщо француз не з'явиться на збір, клуб застосує санкції.

Грізманн як і раніше пов'язаний контрактом з Атлетіко, його зарплата - більше 20 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, Барселона визначила дату переходу Грізманна.

Джерело - Marca.