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Атлетіко застосує санкції до Грізманна, якщо він не з'явиться на передсезонку

Вчора 20:40 527 0
Барселона має активувати опцію викупу в контракті француза
Атлетіко застосує санкції до Грізманна, якщо він не з'явиться на передсезонку

Атлетіко зайняв жорстку позицію щодо французького форварда Антуана Грізманна.

Про це повідомляє Marca.

Мадридський клуб не збирається вести переговори з Барселоною про трансфер 28-річного француза.

Грізманну дозволять покинути Атлетіко тільки в разі, якщо каталонці активують опцію викупу в його контракті.

У неділю Атлетіко почне передсезонний збір, і форварду повідомили, що на нього чекають на клубній базі, звідки о 20:30 команда відправиться для підготовки в Лос Анхелес.

Якщо француз не з'явиться на збір, клуб застосує санкції.

Грізманн як і раніше пов'язаний контрактом з Атлетіко, його зарплата - більше 20 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, Барселона визначила дату переходу Грізманна.

Джерело - Marca.

#Грізманн, #Атлетіко, #Барселона
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