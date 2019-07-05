Атлетіко засуджує Барселону за дії щодо трансферу Грізманна

Мадридський клуб Атлетіко виступив з офіційною заявою щодо дій Барселони у питанні трансферу Грізманна.

Про це повідомляє офіційний сайт Атлетіко.

Після того, як Грізманн оголосив, що влітку залишає Атлетіко, багато хто відразу зрозумів, що гравець повинен перейти в Барселону. Однак за даними ЗМІ, гравець ще в березні підписав контракт з каталонцями, що не дуже подобається керівництву "матрацників.

"14 травня Антуан Грізманн повідомив нам, що планує влітку покинути Атлетіко. Однак, як нам стало відомо пізніше, ще в березні француз погодив всі умови з Барселоною і підписав контракт. Такі дії нам не подобаються.

Сьогодні пройшла зустріч з керівництвом Барселони, на якій клуб говорив, що не може за один раз заплатити повну суму трансферу. Звичайно, такі дії нам не сподобалися, так як цей клуб не поважає нас і наших уболівальників.

Ми вже сповістили Грізманна і його агента, що він повинен з'явиться в неділю, щоб почати з командою збори до нового сезону. Наш клуб висловлює глибоке невдоволення щодо дій Барселони і самого гравця, вважаємо, що вони проявили неповагу до нашого клубу", - йдеться в заяві.