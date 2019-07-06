Клуб буде змушений пропустити один з двох сезонів УЄФА

Турецький Трабзонспор відсторонений від єврокубків строком на один рік. Клуб буде змушений пропустити один з двох сезонів УЄФА - 2020/21 або 2021/22.

Про це повідомляє сайт організації.

Керівництво турецького клубу порушило правила фінансового Fair Play.

Угода з УЄФА за вимогами беззбитковості було укладено 20 травня 2016 року.

Трабзонспор може оскаржити відсторонення до 15 жовтня 2019 року і довести, що виконав всі умови угоди щодо реструктуризації боргів.

Трабзонспор минулого сезону посів 4-е місце в чемпіонаті Туреччини і повинен виступити в Лізі Європи, стартуючи з третього кваліфікаційного раунду.

Нагадаємо, Торіно подав до УЄФА документи для участі в Лізі Європи.

Раніше повідомлялося, що Мілан відмовиться від участі у Лізі Європи

Джерело - sport.ua.