Турецький Трабзонспор відсторонений від єврокубків строком на один рік. Клуб буде змушений пропустити один з двох сезонів УЄФА - 2020/21 або 2021/22.
Про це повідомляє сайт організації.
Керівництво турецького клубу порушило правила фінансового Fair Play.
Угода з УЄФА за вимогами беззбитковості було укладено 20 травня 2016 року.
Трабзонспор може оскаржити відсторонення до 15 жовтня 2019 року і довести, що виконав всі умови угоди щодо реструктуризації боргів.
Трабзонспор минулого сезону посів 4-е місце в чемпіонаті Туреччини і повинен виступити в Лізі Європи, стартуючи з третього кваліфікаційного раунду.
Нагадаємо, Торіно подав до УЄФА документи для участі в Лізі Європи.
Раніше повідомлялося, що Мілан відмовиться від участі у Лізі Європи
Джерело - sport.ua.