Торіно подав до УЄФА документи для участі в Лізі Європи

Потурбувалися завчасно

Торіно вирішив завчасно отримати сертифікат на участь у другому за значимістю турнірі Старого Світу.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

У разі виключення Мілана, Торіно, який посів сьоме місце в Серії А, почне євросезон з другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи , де його суперником стане переможець пари Дебрецен - Кукеса.

Рома, яка в разі виключення Мілана з Ліги Європи почне турнір з групової стадії, скасувала перший передсезонний збір.

Раніше повідомлялося, що Мілан відмовиться від участі у Лізі Європи.

Нагадаємо, що Мілан цікавиться захисником Динамо.

Джерело - football.ua.