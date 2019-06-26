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Торіно подав до УЄФА документи для участі в Лізі Європи

Сьогодні 14:22 404 0
Потурбувалися завчасно
Торіно подав до УЄФА документи для участі в Лізі Європи

Торіно вирішив завчасно отримати сертифікат на участь у другому за значимістю турнірі Старого Світу.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

У разі виключення Мілана, Торіно, який посів сьоме місце в Серії А, почне євросезон з другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи , де його суперником стане переможець пари Дебрецен - Кукеса.

Рома, яка в разі виключення Мілана з Ліги Європи почне турнір з групової стадії, скасувала перший передсезонний збір.

Раніше повідомлялося, що Мілан відмовиться від участі у Лізі Європи.

Нагадаємо, що Мілан цікавиться захисником Динамо

Джерело - football.ua.

#Торіно, #Мілан
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