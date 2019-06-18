Мілан відмовиться від участі у Лізі Європи

Мілан без єврокубків

Мілан, у якого є право на участь в Лізі Європи, відмовиться від участі у єврокубках цього сезону.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

За підсумками сезону Мілан виявився на п'ятому місці в Серії А з 68 пунктами в активі. У клубу є право на участь в Лізі Європи

Мілан домовився з УЄФА: клуб відмовиться від участі в Лізі Європи, за що отримає додатковий час на вирішення питань з фінансовим фейр-плей.

Очікується, що місце Мілана в груповому етапі займе Рома, а Торіно буде в кваліфікаційному раунді турніру.

Нагадаємо, що Мілан цікавиться захисником Динамо. Мілан не бажає продавати Сусо.

Джерело - football.ua.