Франческо може стати послом клубу

Мадридський Реал звернувся до Франческо Тотті з пропозицією зайняти посаду в клубі.

Про це повідомляє Marca.

Мадридці ще в період ігрової кар'єри неодноразово намагалися придбати Тотті, проте нападник був вірний рідній Ромі.

Зараз же, після відходу Тотті зі Стадіо Олімпіко через конфлікт з новим керівництвом Роми, мадридці запропонували йому роль посла клубу.

У Франческо також є адміністративні пропозиції від італійських і катарських клубів.

Нагадаємо, Рома розчарована рішенням Тотті.

Джерело - football.ua.