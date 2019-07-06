Мадридський Реал звернувся до Франческо Тотті з пропозицією зайняти посаду в клубі.
Про це повідомляє Marca.
Мадридці ще в період ігрової кар'єри неодноразово намагалися придбати Тотті, проте нападник був вірний рідній Ромі.
Зараз же, після відходу Тотті зі Стадіо Олімпіко через конфлікт з новим керівництвом Роми, мадридці запропонували йому роль посла клубу.
У Франческо також є адміністративні пропозиції від італійських і катарських клубів.
Нагадаємо, Рома розчарована рішенням Тотті.
Джерело - football.ua.