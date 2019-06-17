Легендарний Тотті покинув Рому

Він провів у клубі 30 років

На спеціально організованій прес-конференції Франческо Тотті оголосив про свій відхід з Роми.

Про це оголосив сам екс-гравець вовків.

42-річний Тотті є вихованцем Роми і провів у клубі 30 років: спершу як гравець, а після завершення кар'єри у 2017 році - в якості директора.

Актуально: Тотті включили до Зали слави італійського футболу

"Я йду з поста директора і покидаю Рому. Сподівався, ця мить ніколи не настане, але вийшло інакше. Піти з Роми для мене - це як померти. Коли завершував кар'єру гравця, було простіше", - сказав Тотті.

Раніше повідомлялося про конфлікт Тотті з власником клубу і іншими керівниками.

Форвард починав кар'єру в дитячих командах Роми в 1989 році. Провів за римлян 786 матчів.

Джерело - Чемпіон.