Керівництво Роми здивоване рішенням легендарного гравця та екс-директора Франческо Тотті піти із клубу.
Про це повідомила прес-служба клубу.
"Ми були готові проявити терпіння до Франческо і допомогти йому перетворитися з великого футболіста в великого менеджера. Ми запропонували йому роль технічного директора, щоб продемонструвати нашу прихильність.
Не дивлячись на те, що ми розуміємо, як важко Франческо прийняти рішення покинути Рому через 30 років, ми вважаємо, що його сприйняття фактів і рішень, прийнятих в клубі, далеко від реальності", - йдеться в заяві.
Відзначимо, що Тотті був гравцем Роми у період із 1992 по 2017 рік. За цей час він зіграв у 785 матчах, в яких забив 307 голів.
Раніше повідомлялося, що Тотті покинув Рому.
Нагадаємо, Тотті включили до Зали слави італійського футболу.
Джерело - sportarena.com.