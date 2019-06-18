Керівництво Роми здивоване рішенням легендарного гравця та екс-директора Франческо Тотті піти із клубу.

Про це повідомила прес-служба клубу.

"Ми були готові проявити терпіння до Франческо і допомогти йому перетворитися з великого футболіста в великого менеджера. Ми запропонували йому роль технічного директора, щоб продемонструвати нашу прихильність.

Не дивлячись на те, що ми розуміємо, як важко Франческо прийняти рішення покинути Рому через 30 років, ми вважаємо, що його сприйняття фактів і рішень, прийнятих в клубі, далеко від реальності", - йдеться в заяві.