Хавбек Сарагоси Альберто Соро, найімовірніше, продовжить кар'єру в Реалі.
Про це повідомляє AS.
Мадридський клуб вже погодив трансфер 20-річного іспанця.
Незважаючи на прописану в контракті гравця клаусулу в розмірі 9 мільйонів євро, дістанеться він "вершковим" лише за 2,5 мільйона.
Повідомляється, що вірогідним є варіант того, що Соро наступний сезон проведе в Сарагосі в оренді, після чого приєднається до Реалу.
Минулого сезону іспанської Сегунди на рахунку Соро 29 матчів, в яких він забив два м'ячі і зробив дві результативні передачі.
Нагадаємо, Мілан підписав захисника Реала Ернандеса.
Раніше повідомлялося, що Реал готовий віддати три футболісти за Погба.
Джерело - footballhd.