Альберто Соро підпише контракт з "вершковими" і повернеться до свого клубу в оренду

Хавбек Сарагоси Альберто Соро, найімовірніше, продовжить кар'єру в Реалі.

Про це повідомляє AS.

Мадридський клуб вже погодив трансфер 20-річного іспанця.

Незважаючи на прописану в контракті гравця клаусулу в розмірі 9 мільйонів євро, дістанеться він "вершковим" лише за 2,5 мільйона.

Повідомляється, що вірогідним є варіант того, що Соро наступний сезон проведе в Сарагосі в оренді, після чого приєднається до Реалу.

Минулого сезону іспанської Сегунди на рахунку Соро 29 матчів, в яких він забив два м'ячі і зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, Мілан підписав захисника Реала Ернандеса.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий віддати три футболісти за Погба.

Джерело - footballhd.