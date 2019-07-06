Лівий захисник Реала Тео Ернандес став гравцем Мілана. Його контракт був переданий в Серію А.
Про це повідомляється в Твіттері організації.
Theo Hernandez resmi didaftarkan di website Serie A sebagai pemain baru AC Milan dengan status permanen. pic.twitter.com/nn9tqja1Q0— Info Serie A Italia (@Info_SerieA) July 6, 2019
Ернандес підписав з Міланом контракт на 5 років.
Фінансові умови угоди не розголошуються, але за інформацією ЗМІ сума трансферу склала 20 мільйонів євро.
Минулий сезон Ернандес провів в оренді в Реал Сосьєдаді, за який зіграв 24 матчі в Ла Лізі і забив 1 гол.
Нагадаємо, Мілан хоче підписати Себальйоса.
Раніше повідомлялося, що Реал готовий віддати три футболісти за Погба.
Джерело - Чемпіон.