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Мілан хоче підписати Себальйоса

Сьогодні 19:48 383 0
Хавбек збереже шанси на повернення в Реал
Мілан хоче підписати Себальйоса

Мілан налаштований підсилитись хавбеком Реала Дані Себальйосом.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

"Россонері" планують орендувати іспанця на 2 роки з правом першочергового викупу за 35 млн євро. Очікується, що така оренда обійдеться Мілану у 5-8 млн євро.

Реал залишить за собою право зворотнього викупу 22-річного Себальйоса за 40 млн євро.

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 півзахисник провів 23 матчі в Ла Лізі, в яких забив 3 м'ячі. Чинний контракт хавбека з Реалом діє до літа 2023 року.

Також іспанцем цікавився Ювентус.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий віддати три футболісти за Погба.

Джерело - Футбол 24.

#Себальйос, #Реал, #Мілан
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