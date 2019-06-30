Мілан налаштований підсилитись хавбеком Реала Дані Себальйосом.
Про це повідомляє Sport Mediaset.
"Россонері" планують орендувати іспанця на 2 роки з правом першочергового викупу за 35 млн євро. Очікується, що така оренда обійдеться Мілану у 5-8 млн євро.
Реал залишить за собою право зворотнього викупу 22-річного Себальйоса за 40 млн євро.
Відзначимо, що в сезоні 2018/19 півзахисник провів 23 матчі в Ла Лізі, в яких забив 3 м'ячі. Чинний контракт хавбека з Реалом діє до літа 2023 року.
Також іспанцем цікавився Ювентус.
Раніше повідомлялося, що Реал готовий віддати три футболісти за Погба.
Джерело - Футбол 24.