Збірна Сенегалу стала другим чвертьфіналістом Кубку африканських націй

У другому матчі 1/8 фіналу Кубку африканських націй з футболу зустрічалися Сенегал і Уганда.

Збірній Сенегалу вдалося забити швидкий м’яч: на 15-ій хвилині матчу відзначився Садіо Мане, який після передачі Ньянга вийшов один на один з голкіпера суперника і результативно пробив у кут воріт. На 61-ій хвилині матчу Садіо Мане заробив право на виконання пенальті: у власному штрафному майданчику голкіпер Уганди збив Мане. Але спрацювало футбольне правило: гравець, який заробив пенальті, не має його виконувати. Ось сталося і в цьому випадку: Мане з "точки" не зумів переграти досвідченого голкіпера Уганди Деніса Оньянго.

То ж у чвертьфіналі Сенегал зіграє з Беніном, який сьогодні сенсаційно переміг Марокко у серії післяматчевих пенальті.

Кубок африканських націй

1/8 фіналу

Сенегал - Уганда 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 15 Мане

Раніше, Мадагаскар і Єгипет стали переможцями своїх груп на Кубку африканських націй.

Джерело - Чемпіон.