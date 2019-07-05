Збірна Беніну стала першим чвертьфіналістом Кубку африканських націй

Переможець визначався у серії післяматчевих пенальті

У першому матчі 1/8 фіналу Кубку африканських націй з футболу зустрічалися Марокко і Бенін.

Перший тайм матчу не порадував забитими м’ячами. А от на 53-ій хвилині збірна Беніну відкрила рахунок. На 76-ій хвилині Несірі зрівняв рахунок. У компенсовані хвилини матчу гравець збірної Марокко Зієх не реалізував пенальті. У першому додатковому таймі збірна Беніну залишилася у меншості: друге попередження отримав Аденон. Переможець протистояння вирішувався у серії післяматчевих пенальті: футбольна фортуна посміхнулася збірній Беніну.

Кубок африканських націй

1/8 фіналу

Марокко - Бенін 1:1 (пен. 1:4) (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)

Голи: 0:1 – 53 Аділехоу, 1:1 - 76 Несірі

Нагадаємо, Марокко переграло ПАР, а Кот-д'Івуар розгромив Намібію.

Раніше, Мадагаскар і Єгипет стали переможцями своїх груп на Кубку африканських націй.

Джерело - Чемпіон.