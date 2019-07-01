Мадагаскар і Єгипет - переможці груп на Кубку африканських націй

Нігерія сенсаційно програла

Відбулися матчі третього туру груп А і В Кубка африканських націй з футболу.

Гвінея завдяки дублю Яттара переграла збірну Бурунді, яка з 12-ої хвилини матчу грала в меншості.

Кубок африканських націй

Група В

Третій тур

Гвінея - Бурунді 2:0

Голи: 1:0 – 25 Яттара, 2:0 - 52 Яттара

Збірна Мадагаскару перемогла Нігерію і посіла перше місце у групі, набравши сім очок. На одне очко менше у Нігерії.

Кубок африканських націй

Група В

Третій тур

Мадагаскар - Нігерія 2:0

Голи: 1:0 – 13 Номендженахарі, 2:0 - 53 Андреа

Збірна ДР Конго розгромила Зімбабве. Ця перемога все ж може дозволити отримати путівку до плей-оф. ДР Конго заочно бореться з іншими командами, які посядуть треті місця у своїх групах. Кубок африканських націй Група А Третій тур ДР Конго - Зімбабве 4:0 Голи: 1:0 – 4 Болінгі, 2:0 - 34 Бакамбу, 3:0 - Бакамбу (пен), 4:0 - 78 Ассомбалонга Ще в першому таймі матчу з Угандою Єгипет, який достроково вийшов до наступного раунду змагань, зробив вагому заявку на перемогу, забивши двічі. Збірна Уганди теж вийшла до плей-оф. Кубок африканських націй Група А Третій тур Єгипет - Уганда 2:0 Голи: 1:0 – 36 Салах, 2:0 - 45 Аль-Мухаммаді Раніше, збірна Марокко вийшла до плей-оф на Кубку африканських націй. Нагадаємо, Камерун не зміг переграти Гану на Кубку африканських націй.

Джерело - Чемпіон.