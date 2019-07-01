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Мадагаскар і Єгипет - переможці груп на Кубку африканських націй

Сьогодні 08:17 678 0
Нігерія сенсаційно програла
Мадагаскар і Єгипет - переможці груп на Кубку африканських націй

Відбулися матчі третього туру груп А і В Кубка африканських націй з футболу.

Гвінея завдяки дублю Яттара переграла збірну Бурунді, яка з 12-ої хвилини матчу грала в меншості.

Кубок африканських націй 
Група В 
Третій тур
Гвінея - Бурунді 2:0
Голи: 1:0 – 25 Яттара, 2:0 - 52 Яттара
 

Збірна Мадагаскару перемогла Нігерію і посіла перше місце у групі, набравши сім очок. На одне очко менше у Нігерії.

Кубок африканських націй 
Група В 
Третій тур
Мадагаскар - Нігерія 2:0
Голи: 1:0 – 13 Номендженахарі, 2:0 - 53 Андреа
 

Збірна ДР Конго розгромила Зімбабве. Ця перемога все ж може дозволити отримати путівку до плей-оф. ДР Конго заочно бореться з іншими командами, які посядуть треті місця у своїх групах. 

Кубок африканських націй 
Група А 
Третій тур
ДР Конго - Зімбабве 4:0
Голи: 1:0 – 4 Болінгі, 2:0 - 34 Бакамбу, 3:0 - Бакамбу (пен), 4:0 - 78 Ассомбалонга

Ще в першому таймі матчу з Угандою Єгипет, який достроково вийшов до наступного раунду змагань, зробив вагому заявку на перемогу, забивши двічі. Збірна Уганди теж вийшла до плей-оф. 

Кубок африканських націй 
Група А 
Третій тур
Єгипет - Уганда 2:0
Голи: 1:0 – 36 Салах, 2:0 - 45 Аль-Мухаммаді 

Раніше, збірна Марокко вийшла до плей-оф на Кубку африканських націй.

Нагадаємо,  Камерун не зміг переграти Гану на Кубку африканських націй.

Джерело - Чемпіон.

#Єгипет, #Мадагаскар
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