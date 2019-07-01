Мадагаскар і Єгипет - переможці груп на Кубку африканських націй

Відбулися матчі третього туру груп А і В Кубка африканських націй з футболу.
Гвінея завдяки дублю Яттара переграла збірну Бурунді, яка з 12-ої хвилини матчу грала в меншості.
Збірна Мадагаскару перемогла Нігерію і посіла перше місце у групі, набравши сім очок. На одне очко менше у Нігерії.
Збірна ДР Конго розгромила Зімбабве. Ця перемога все ж може дозволити отримати путівку до плей-оф. ДР Конго заочно бореться з іншими командами, які посядуть треті місця у своїх групах.
Ще в першому таймі матчу з Угандою Єгипет, який достроково вийшов до наступного раунду змагань, зробив вагому заявку на перемогу, забивши двічі. Збірна Уганди теж вийшла до плей-оф.
Раніше, збірна Марокко вийшла до плей-оф на Кубку африканських націй.
Нагадаємо, Камерун не зміг переграти Гану на Кубку африканських націй.
Джерело - Чемпіон.