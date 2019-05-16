Грізманн отримуватиме в Барселоні 17 млн євро на рік

Каталонський клуб запропонував 28-річному французу 5-річну угоду з зарплатою в 17 мільйонів євро в рік.
Про це повідомляє Diario Sport з посиланням на L'Equipe.
В Атлетіко Грізманн заробляє 21 млн євро в рік. Оклад футболіста знизиться на 4 мільйони, якщо він прийме рішення перейти в Барселону.
Однак, як зазначається, в каталонському клубі футболіст більше заробить на спонсорських угодах.
З 1 липня відступні в контракті футболіста з Атлетіко скоротяться з 200 мільйонів євро до 120 мільйонів. З них 20% (24 млн євро) Атлетіко виплатить Реал Сосьєдаду - колишньому клубу футболіста.
У вівторок Грізманн оголосив, що після закінчення сезону залишає мадридський клуб, за який виступав з 2014 року.
Нагадаємо, Аякс став чемпіоном Нідерландів. Також, Лаціо здобув Кубок Італії.
Джерело - Diario Sport.