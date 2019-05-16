Грізманн отримуватиме в Барселоні 17 млн євро на рік

Мій профіль
Костюк зіграє з Феґеле в 1/8 турніру в Іспанії
Сьогодні 12:12 840
Шахтар розгромив Інгулець і виграв Кубок України
Вчора 22:55 752 1
Шахтар - Інгулець 4:0. Як це було
Вчора 22:55 4223
Шахтар - Інгулець: стартові склади команд
Вчора 20:28 588
Шахтар - Інгулець: анонс і прогноз на матч Кубка України
Вчора 13:30 889 2
Світоліна втратить позиції у світовому рейтингу
Вчора 09:29 1295 1
Світоліна — Азаренко: огляд матчу
Вчора 08:43 489
Світоліна програла стартовий матч на турнірі в Римі
Вчора 01:21 1109 1
Ястремська поступилася Наварро на турнірі в Римі
14.05.2019 14:20 726
Стаховський пробився в 1/8 фіналу турніру в Кванджу
14.05.2019 09:40 746
Навколо спорту
Блоги
Українські хокеїсти провели майстер-клас для дітей у Кременчуці
Українські хокеїсти провели майстер-клас для дітей у Кременчуці Valeriy Ruchka
Вчора 12:59 609
Ви її такою ще не бачили. Приголомшлива американська зірка футболу відзнялася у еротичній фотосесії
Ви її такою ще не бачили. Приголомшлива американська зірка футболу відзнялася у еротичній фотосесії Valeriy Ruchka
14.05.2019 16:00 1566
Святкуй День вишиванки з Україною в серці
Святкуй День вишиванки з Україною в серці Valeriy Ruchka
14.05.2019 14:43 5656
Перший європейський кубок в історії Динамо. 44-роки тому кияни виграли Кубок володарів кубків
Перший європейський кубок в історії Динамо. 44-роки тому кияни виграли Кубок володарів кубків Valeriy Ruchka
14.05.2019 14:01 911
Вільямс стала автором найкращого удару дня на турнірі в Римі
Вільямс стала автором найкращого удару дня на турнірі в Римі Valeriy Ruchka
14.05.2019 13:00 409
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:16 Теніс Костюк продовжує серію перемог на турнірі в Іспанії 312
14:53 Хокей Швеція - Австрія: онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу 198
14:33 Баскетбол Чемпіон НБА переспав більш ніж з двома тисячами жінок 338
14:12 Футбол Калитвинцев - претендент на пост тренера Динамо 640
13:53 Футбол Шахтар зацікавився вінгером Портімоненсі 365
13:31 Бокс Берінчик планує піти в політику 1873
13:12 Футбол Екс-тренер збірної Англії хотів би тренувати Динамо 1430 1
12:56 Теніс Стаховський не вийшов до чвертьфіналу турніру в Кванджу 240
12:31 Футбол Селезньов може покинути Малагу 1280
12:12 Теніс Костюк зіграє з Феґеле в 1/8 турніру в Іспанії 840
11:55 Футбол Ігуаїн повернеться в Ювентус 616
11:30 Футбол Президент Інгульця: Будемо бухати та відпочивати 514
11:10 Футбол Хацкевич може продовжити тренувати Динамо 1167
10:55 Футбол Грізманн отримуватиме в Барселоні 17 млн євро на рік 525
10:54 Блог Ворскла зіграла матч проти 100 дітей. І поступилася 351
10:37 Футбол Марлос - найкращий футболіст України 2018 року 336
10:29 Блог Про Туре в Динамо та Маліновського в Спартаку - ТаТоТаке 1038
10:20 Футбол Вернидуб - найкращий тренер України 2018 року 560
10:00 Футбол Шахтар наздогнав Динамо за кількістю трофеїв в історії незалежної України 430
09:40 ММА Чемпіон Європи з MMA побив поліцейських в Росії 993
09:20 Баскетбол Мілуокі обіграв Торонто і повів у фінальній серії Сходу 283
09:00 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 202386
08:41 Хокей Сан-Хосе переміг Сент-Луїс в овертаймі та повів у серії 255
08:33 Футбол Аякс переграв Графсхап і став чемпіоном Нідерландів 389
08:20 Теніс Світоліна оплатила операцію юної української тенісистки 1231

Грізманн отримуватиме в Барселоні 17 млн євро на рік

Сьогодні 10:55 525 0
Грізманн отримуватиме в Барселоні 17 млн євро на рік

Каталонський клуб запропонував 28-річному французу 5-річну угоду з зарплатою в 17 мільйонів євро в рік.

Про це повідомляє Diario Sport з посиланням на L'Equipe.

В Атлетіко Грізманн заробляє 21 млн євро в рік. Оклад футболіста знизиться на 4 мільйони, якщо він прийме рішення перейти в Барселону.

Однак, як зазначається, в каталонському клубі футболіст більше заробить на спонсорських угодах.

З 1 липня відступні в контракті футболіста з Атлетіко скоротяться з 200 мільйонів євро до 120 мільйонів. З них 20% (24 млн євро) Атлетіко виплатить Реал Сосьєдаду - колишньому клубу футболіста.

У вівторок Грізманн оголосив, що після закінчення сезону залишає мадридський клуб, за який виступав з 2014 року.

Нагадаємо, Аякс став чемпіоном Нідерландів. Також, Лаціо здобув Кубок Італії.

Джерело - Diario Sport.

#Грізманн, #Атлетіко, #Барселона, #контракт
Коментарі ()