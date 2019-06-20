Атлетіко найближцим часом анонсує підписання Феліша

Матрацники заплатять Бенфіці 120 мільйонів євро

Нападник Бенфіки Жуан Феліш сьогодні, 20 червня, буде представлений в якості гравця Атлетіко.

Про це повідомляє Marca.

За 19-річного португальця Бенфіка отримає 120 мільйонів - така сума відступних прописана в контракті вундеркінда.

Раніше Феліша помітили в Мадриді. За інформацією джерела, він підписав всі необхідні документи ще вчора.

Відзначається, що гроші на трансфер Феліша Атлетіко збирається виручити з продажу Антуана Грізманна, який найближчим часом покине Мадрид. За продаж французького форварда Матрацники також можуть отримати рекордну для себе суму.

У минулому сезоні Феліш, здатний також зіграти на місці атакуючого півзахисника, провів 43 матчі за Бенфіку, відзначившись 20 голами та 11 результативними передачами.

Відзначимо, що на початку червня Феліш дебютував за збірну Португалії в матчі проти Швейцарії (3:1) в Лізі націй.

Нагадаємо, генеральний директор Атлетіко підтвердив, що Грізманн перейде в Барселону.

Також повідомлялося, що Санчес може замінити Грізманна в Атлетіко.

Джерело - Marca.