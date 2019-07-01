Марокко переграло ПАР, Кот-д'Івуар розгромив Намібію. Результати матчів Кубку африканських націй

Визначилися учасники плей-оф з групи D

У матчі 3 туру групового етапу Кубка африканських націй ПАР поступилась Марокко, тоді як Кот-д'Івуар розбив Намібію.

Марокко у матчі 3 туру групи D зустрілось із ПАР. Команді з північної Африки вистачало 1 очка заради 1 сходинки у квартеті, африканцям бажано було перемагати для збільшення шансів на плей-офф. Поєдинок ішов до нічиєю, поки Буссуфа не вразив ворота південноафриканців на 90-й хвилині матчу.

Таким чином, Марокко набрало 9 очок і вийшло у плей-оф з 1 сходинки, ПАР фінішував третім із 3 пунктами, але ще зберігає шанси на 1/8 фіналу.

Кот-д'Івуар зіграв проти аутсайдера групи Намібії. "Слони" не мали особливих проблем із опонентом і здобули розгромну перемогу. Намібія лише тимчасово повернула інтригу на 71-й хвилині зустрічі зусиллями Каматуки. Івуарійці вийшли до 1/8 фіналу з 2 сходинки.

Кубок африканських націй

Група D, 3 тур

1 липня

Намібія – Кот-д'Івуар 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Градель, 0:2 - 58 Серей Діє, 1:2 - 71 Каматука, 1:3 - 84 Заа, 1:4 - 89 Корне.

ПАР – Марокко 0:1

Гол: 0:1 - 90 Буссуфа

Раніше, Мадагаскар і Єгипет стали переможцями своїх груп на Кубку африканських націй.

Джерело - Чемпіон.