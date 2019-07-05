Команда другої ліги розгромила Прикарпаття

Рівненський Верес у контрольному матчі впевнено обіграв команду Першої ліги чемпіонату України - івано-франківське Прикарпаття.
У першому таймі дублем відзначився Михайло Шестаков. Після перерви три голи у ворота суперників забив Антон Яременко. Голом престижу прикарпатці відповіли лише наприкінці гри.
Контрольний матч
Львів. Стадіон Сокіл
Верес - Прикарпаття 5:1 (2:0)
Раніше, Верес програв Волині.
Нагадаємо, колишній гравець одеського Чорноморця Євген Морозенко може перейти до команди другої ліги - Верес.
Джерело - ФК Верес.