Волинь здолала Верес

У Луцьку у рамках підготовки до наступного сезону відбувся контрольний матч Волинь - Верес.
Господарі святкували мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Вирішальним моментом матчу на 87-й хвилині гри став точний удар з-за меж штрафного майданчика, який вдався Артуру Рябову.
Контрольний матч
1 липня
Луцьк
Волинь (Луцьк) - Верес (Рівне) 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 87 Рябов
Раніше Михалик повідомляв, що йому Волинь запропонувала контракт.
Нагадаємо, Іван Бобко залишив шведський клуб і перебуває на перегляді у Волині.
Джерело - Чемпіон.