Волинь здолала Верес

У Луцьку у рамках підготовки до наступного сезону відбувся контрольний матч Волинь - Верес.

Господарі святкували мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Вирішальним моментом матчу на 87-й хвилині гри став точний удар з-за меж штрафного майданчика, який вдався Артуру Рябову.

Контрольний матч

1 липня

Луцьк

Волинь (Луцьк) - Верес (Рівне) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 87 Рябов

Раніше Михалик повідомляв, що йому Волинь запропонувала контракт.

Нагадаємо, Іван Бобко залишив шведський клуб і перебуває на перегляді у Волині.

Джерело - Чемпіон.