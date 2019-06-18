Морозенко з Чорноморця може перейти до команди другої ліги

Одесити понизилися на одну сходинку, а Морозенко може на дві

Колишній гравець одеського Чорноморця Євген Морозенко може перейти до команди другої ліги - Вересу.

Про це повідомляє FootBoom.

Рівняни серйозно націлилися поборотися в новому сезоні за вихід в першу лігу. Керівники клубу запросили на посаду головного тренера добре знайомого місцевим уболівальникам Юрія Вірта, перед яким поставили головне завдання - підвищення в класі. У свою чергу, Юрій Миколайович хоче посилити команду кількома досвідченими футболістами.

Нагадаємо, що в минулому сезоні в складі моряків 27-річний півзахисник провів 9 матчів, результативними діями не відзначився.

За підсумками сезону Чорноморець зайняв 11 місце в турнірній таблиці УПЛ і був змушений відстоювати своє право на участь в елітному дивізіоні в матчах плей-офф з Колосом. За сумою двох зустрічей, моряки поступилися ковалівцям і вилетіли до першої ліги (0:0 і 0:2).

Згодом одеський клуб залишив Морозенко.

Джерело - footboom.com.