Легія не змогла домовитись із Шахтарем про трансфер захисника

Захисник Шахтаря Едуард Соболь міг стати гравцем варшавської Легії.
Про це повідомляє Super Express.
Віце-чемпіон Польщі шукає гравця на позицію лівого оборонця і звернув увагу на українця.
Поляки не змогли домовитись про перехід із донецьким Шахтарем. Можливо, клуб повернеться до переговорів, але наразі такої перспективи немає.
Минулий сезон Соболь провів на правах оренди у складі Яблонця, з яким посів 4 сходинку у чемпіонаті Чехії.
Раніше повідомляли, Шахтар мінімально переміг ЦСКА.
Нагадаємо, Шахтар може залишити Тайсон.
Джерело - football24.ua.