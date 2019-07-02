Легія не змогла домовитись із Шахтарем про трансфер захисника

Соболь до Польщі не поїде

Захисник Шахтаря Едуард Соболь міг стати гравцем варшавської Легії.

Про це повідомляє Super Express.

Віце-чемпіон Польщі шукає гравця на позицію лівого оборонця і звернув увагу на українця.

Поляки не змогли домовитись про перехід із донецьким Шахтарем. Можливо, клуб повернеться до переговорів, але наразі такої перспективи немає.

Минулий сезон Соболь провів на правах оренди у складі Яблонця, з яким посів 4 сходинку у чемпіонаті Чехії.

Джерело - football24.ua.