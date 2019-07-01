Лідер Шахтаря повернеться до Бразилії

Шахтар може залишити Тайсон

Вінгер Шахтаря Тайсон найближчим часом може повернутися до Бразилії до ФК Інтернасьонал.

Про це повідомив в twitter журналіст Фарід Жермано.

Керівництво Інтернасьонала збирається оголосити про перехід Тайсона після завершення Копа Америка, яке відбудеться 7 липня.

Боси бразильського клубу планують знайти внутрішні кошти на цю угоду, хоча у них є і пропозиції про отримання певних інвестицій на здійснення трансферної деятальності.

Раніше Ахметов заблокував трансфер Тайсона. Нагадаємо, Рома готова заплатити 15 мільйонів євро за Ісмаїлі.

Джерело - https://sport.ua.