Лідер Шахтаря повернеться до Бразилії

Вінгер Шахтаря Тайсон найближчим часом може повернутися до Бразилії до ФК Інтернасьонал.
Про це повідомив в twitter журналіст Фарід Жермано.
Керівництво Інтернасьонала збирається оголосити про перехід Тайсона після завершення Копа Америка, яке відбудеться 7 липня.
Боси бразильського клубу планують знайти внутрішні кошти на цю угоду, хоча у них є і пропозиції про отримання певних інвестицій на здійснення трансферної деятальності.
Раніше Ахметов заблокував трансфер Тайсона.
Нагадаємо, Рома готова заплатити 15 мільйонів євро за Ісмаїлі.
Джерело - https://sport.ua.