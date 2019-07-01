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Лідер Шахтаря повернеться до Бразилії

Сьогодні 14:10 900 0
Шахтар може залишити Тайсон
Лідер Шахтаря повернеться до Бразилії
Вінгер Шахтаря Тайсон найближчим часом може повернутися до Бразилії до ФК Інтернасьонал.
 
Про це повідомив в twitter журналіст Фарід Жермано.
 
Керівництво Інтернасьонала збирається оголосити про перехід Тайсона після завершення Копа Америка, яке відбудеться 7 липня.
 
Боси бразильського клубу планують знайти внутрішні кошти на цю угоду, хоча у них є і пропозиції про отримання певних інвестицій на здійснення трансферної деятальності.

Раніше Ахметов заблокував трансфер Тайсона.

Нагадаємо, Рома готова заплатити 15 мільйонів євро за Ісмаїлі.

Джерело - https://sport.ua.

#Тайсон, #Шахтар
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